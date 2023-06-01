5、6Rはガールズの、7Rは男子のルーキーシリーズ。今回が3場所目の選手がいる一方で、7Rの松木と木曽田は今回がデビュー戦。木曽田は「緊張しています」と苦笑い。「流れが読めないけど、ダッシュが得意。立ち遅れないようにしたい」と意気込んだ。【4R】来期初S級の小柳が「1着を獲れるようになってきた」と手応え。＜2＞から＜1＞＜4＞＜5＞＜7＞の2、3着。【5R】「追走が得意」と話す前田の2着付け。＜2＞＜3＞＜6＞―＜1