ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は29日、4日目を迎える。「超イイ値」担当の岡田光広記者は吉田裕平（29＝愛知）に期待した。ゴールデンウイークの深谷知博から受け継いだ52号機は前検から複勝率に準ずる伸び方。ただターン足を思ったように強化できず、初戦のイン逃げ以降は歯がゆい成績が続いている。3日目は意を決してペラをフルモデルチェンジ。「どんな調整をしてもスリット足はいい。でも