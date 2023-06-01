ボートレース浜名湖で開催中のSG「第53回オールスター」は29日、予選ラストの4日目を迎える。丸野一樹が暫定トップをキープ。4戦2勝の佐藤翼と、オール2着の新田雄史が2位タイで追う展開。地元勢では未勝利ながら4位タイに踏ん張る菊地孝平が最上位。現在のボーダーは6・00だ。丸野は4戦2勝、オール3連対と安定した走りを続け、得点率トップで予選最終日を迎えた。「出足は悪くなかった。しっかり回れているし、操縦性はいい