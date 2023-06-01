ボートレース浜名湖で開催中のSG「第53回オールスター」は29日、予選ラストの4日目を迎える。注目は9Rだ。菅はイン仕様で勝負してきそうだが、本命には出足で分がある菊地を指名。クイック差しで菅を攻略だ。原田は菊地の外を果敢に攻めて。外枠勢では機力確かな仲谷が展開を割ってきそう。カド吉田はSが鍵。宮地は気合の追い上げで予選突破につなげたい。＜1＞菅章哉チルト0度にして伸びは少しいいくらい。出足もレースが