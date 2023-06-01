イギリスで旋風を巻き起こしたミュージカル『101（ワンオーワン）ダルメシアンズ』が、10月に東京・日生劇場にて日本初演、その後11月に大阪・梅田芸術劇場メインホールにて上演される。本作の主演でありファッショニスタで世紀の悪女、クルエラ・ド・ヴィル役をダブルキャストで新妻聖子と蘭寿とむが務めることが発表された。【写真】『101ダルメシアンズ』Wキャストで主演を務める新妻聖子＆蘭寿とむ本作は、ドディー・スミ