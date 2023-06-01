本拠地ロッキーズ戦で負傷米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でロッキーズに4-1で勝利した。「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷翔平投手が5勝目をあげた一方で、負傷交代したテオスカー・ヘルナンデス外野手の負傷者リスト（IL）入りが決まった。日本ファンも嘆きの声をあげている。2点リードの2回。先頭のテオスカーが、遊ゴロで一塁を駆け抜けた際に左太ももを押さえながら、苦悶の表情を浮かべた。自