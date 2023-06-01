【モデルプレス＝2026/05/29】timelesz（タイムレス）の松島聡が、イメージモデルを務める「ピーチ・ジョン」の新Web動画「恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる」編Full.verに出演する。29日10時のWeb動画Full.ver公開に先駆けて、同日4時にShort.verが「ピーチ・ジョン」公式YouTubeチャンネルで公開される。【写真】timelesz松島聡、ルームウェア着こなし恋人目線のワンシーン◆松島聡、恋人目線を楽しめる「ピーチ