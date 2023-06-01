アフリカ・ケニア西部にある女子校の寮で火災が発生し、生徒16人が死亡しました。ケニア西部のナクル郡にある女子校の寮で28日未明、火災が発生しました。国家警察は、生徒16人が死亡、79人がけがをしたとしています。火災の原因は今のところ明らかになっていませんが、ロイター通信によりますと、火元は寮の2階で、生徒がマッチでマットレスに火をつけたという情報があります。また、AP通信によると、火災があった学校はケニア警