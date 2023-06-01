派閥の政治資金収支報告書に不記載があった問題で自民党を離党した世耕弘成衆院議員が復党願を提出していたことが分かりました。関係者によりますと、世耕氏はきのう、自民党本部に復党願を提出したということです。旧安倍派に所属していた世耕氏は、参院議員だったおととし4月、派閥の政治資金収支報告書に不記載があった問題を受けて自民党を離党。同じ年におこなわれた衆議院選挙で和歌山2区から出馬して当選し、現在は無所属で