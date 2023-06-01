派閥の政治資金収支報告書に不記載があった問題で自民党を離党した世耕弘成衆院議員が復党願を提出していたことが分かりました。関係者によりますと、世耕氏はきのう、自民党本部に復党願を提出したということです。旧安倍派に所属していた世耕氏は、参院議員だったおととし4月、派閥の政治資金収支報告書に不記載があった問題を受けて自民党を離党。同じ年におこなわれた衆議院選挙で和歌山2区から出馬して当選し、現在は無所属で
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 学生死亡 法廷で流れた外道動画
- 2. 10代に性的暴行か 84歳男逮捕
- 3. 栃木強殺「数百万円の報酬」
- 4. テレ朝が「あのちゃんねる」終了
- 5. 羽月被告 指定薬物「6人が購入」
- 6. 栃木強殺 40代の男を公開手配へ
- 7. 脳梗塞を発症 鈴木愛來の近況
- 8. 椎名林檎に「見損なった」の声
- 9. 坂口健太郎に女性から酷評の嵐
- 10. 大坂なおみ ファッションに批判
- 1. 学生死亡 法廷で流れた外道動画
- 2. 10代に性的暴行か 84歳男逮捕
- 3. 栃木強殺「数百万円の報酬」
- 4. 羽月被告 指定薬物「6人が購入」
- 5. 栃木強殺 40代の男を公開手配へ
- 6. パンチくんの負傷通報相次ぐ
- 7. 東京の公園に巨大なフン クマか
- 8. 佐藤容疑者「知り合いから入手」
- 9. 鎌倉の材木座海岸 夜光虫が発光
- 10. 市議ら6人 2000万円を資金洗浄か
- 1. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 2. 匿流の呼び方「珍流団」改名提案
- 3. 「ナチュラル」会長5回目の逮捕
- 4. 阿部監督 警察到着段階で暴力か
- 5. 真珠の耳飾りの少女展 争奪戦か
- 6. 税控除見送り 現金給付に一本化
- 7. 女性専用chocoZAP「夜の店かと」
- 8. 巨人・阿部前監督「憔悴の帰宅」
- 9. おばあちゃんだから 周囲が困惑
- 10. 中傷動画報道 首相「大変心外」
- 1. 韓人気YouTuber アカウント削除
- 2. トランプ氏告発 女性を刑事捜査
- 3. エボラ出血熱疑い 1000人超える
- 4. イラン航空の給油を遮断へ 米
- 5. 中国の報道官「日本は災いの種」
- 6. 日本が「言行不一致」露呈と批判
- 7. ミャンマー新大統領 初外遊へ
- 8. 露兵死者50万人と推計を発表 英
- 9. 米 キューバ崩壊に備え軍事計画
- 10. 市販の米に有害ヒ素 米団体報告
- 1. 駅前にタワマンできて地元民悲劇
- 2. 「ググる」が変化 背景に危機感
- 3. 「心が病んで当然の会社」の特徴
- 4. EU「Temu」に制裁金370億円
- 5. ノンアル選ぶ理由 傾向に変化？
- 6. 非正規は安く使える→実は勘違い
- 7. 電気とガス料金 来月値上がりへ
- 8. 完全養殖ウナギ あす世界初販売
- 9. 年金生活「生殺しのよう」男性
- 10. 就活で「大手内定」AIの活用方法
- 11. 累計販売数100万枚突破*のモモフルより、シームレス・冷感・防臭生地採用、産婦人科医×バストケア専門家ダブル監修の「ぴたRich™」おりもの吸水ショーツ＆ブラが5/31新発売
- 12. ソニー生命 不適切金銭授受1.2億
- 13. 「東京に帰る」二拠点生活の現実
- 14. ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
- 15. 娘の出戻りで穏やか年金生活一変
- 16. ミニストップ「プレミアムソフト-トリプルショコラ-」10月25日発売、新鮮な「60DAYSサステナブルチョコ」を使用した商品、2024年は「60DAYSカカオマス」配合、シンプルな「香るカカオチョコソフト -Vietnam-」も展開
- 17. ロピア快進撃で競合相手熾烈争い
- 18. 地方移住したら思わぬ負担に直面
- 19. 大人の疲れが取れない理由
- 20. 本日の【上場来高値更新】 ヒロセ電、太陽誘電など24銘柄
- 1. Amazon祭 ガジェットも40%OFFに
- 2. Amazonでモンベルが最大40%OFFに
- 3. シャオミ、「Xiaomi 17T／17T Pro」発表 カメラやバッテリーなどを大幅強化
- 4. AmazonでNBシューズが最大48%OFF
- 5. 「Xiaomi 17T Pro」クイックフォトレビュー
- 6. 滝汗対策に今売れてる神インナー
- 7. シャオミ 新型ウォッチS5発売へ
- 8. ソニーから新世代液晶“True RGB”ブラビア誕生。姿が映り込まない超低反射フィルムも
- 9. 【Amazon スマイルSale】THE NORTH FACEの人気商品が最大45%オフに
- 10. 『エヴァスマホ』予約開始。セブン店頭で3万台限定、8万4240円。700円くじを120枚引いた猛者も
- 11. 元テレビ局員が解説。Meta社は「カモを徹底的にしゃぶり尽くす」仕組みだった？ロイター記者が暴いたAI審査の闇
- 12. VRChat内で「本物の星空」観測
- 13. コールマンがAmazonで41%OFFに
- 14. 政府 AI人材に異例の渡航制限
- 15. 約4割の家庭に放置家電あり 「粗大ゴミ回収隊」調査
- 16. Z世代 は見抜く？ 美容ブランドが語る「愛着を育むインフルエンサー選定」
- 17. 「マイナポータル」の「薬」画面で直近100日以内の情報が確認可能に
- 18. 子どもが使用しても安心！スタンド＆ペンホルダー搭載、Surface Pro 12インチ専用ケース
- 19. シャオミ、「Xiaomi 17T Pro」でQuick ShareとAirDropの接続に対応へ
- 20. アンデジ(アンパンマンキッズカメラ)で写真賞を受賞する快挙を日本人写真家が成し遂げる
- 1. 大坂なおみ ファッションに批判
- 2. 羽月被告 黙秘は「時間稼ぎ」
- 3. 広島幹部 羽月被告の配信に言及
- 4. 阿部氏復帰の署名 前倒しで終了
- 5. 釈放後、阿部氏は妻と話し合いか
- 6. 大谷快投も「1」がもったいない
- 7. 田中将大 頭部付近の球に怒り
- 8. 田中将大 阿部前監督辞任に言及
- 9. 広陵いじめ認定 全寮制を廃止
- 10. 板倉 W杯に間に合った理由
- 1. テレ朝が「あのちゃんねる」終了
- 2. 脳梗塞を発症 鈴木愛來の近況
- 3. 椎名林檎に「見損なった」の声
- 4. 坂口健太郎に女性から酷評の嵐
- 5. 嵐ラスト公演 デカいTVで観る術
- 6. 大竹 さんまと「合わないなと」
- 7. 中居正広氏に結婚を事前報告
- 8. 鈴木福&あのが一線越える第8話
- 9. 嵐特集「あさイチ」にファン憤り
- 10. 読売テレビ 佐藤佳奈アナ退社へ
- 1. 両足切断を経験 女性の「変化」
- 2. 反り腰改善する腹筋トレーニング
- 3. シーバイクロエ、京都でLOVEをテーマにファッションショー
- 4. コストコのマニアイチオシ大容量
- 5. 垢抜けを叶えるくびれウルフ
- 6. 尾行で不倫発覚 夫の呆れた反応
- 7. 海外売春中にホストと別れを決意
- 8. ミスドの新作ドーナツを実食
- 9. 「PEANUTS」コラボの第4弾登場
- 10. 目黒蓮消えそう…不安視される訳