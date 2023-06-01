【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timelesz松島聡が出演する、ピーチ・ジョンWeb動画『恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる』編フルバージョンが、5月29日10時に特設ページで公開となる。 フルバージョンの公開に先駆けて、同日4時に、ショートバージョンがPEACH JOHN公式YouTubeチャンネルで公開された。 ■メイキング動画ではリラックスした松島の貴重な撮