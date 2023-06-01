大相撲夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を飾った小結・若隆景（31＝荒汐部屋）の優勝祝賀パレードが地元の福島市内で開催されることが28日、分かった。近日中にも正式発表される。来月6日午後に福島駅前の数百メートルのルートで行われる予定。同日午前には、所属する部屋の力士らとの交流イベント「荒汐部屋フェスティバル」も開催され、パレードには数千人以上が訪れる見込みという。若隆景は11勝3敗で迎えた千秋楽の本割で