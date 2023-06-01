◆米大リーグドジャース４―１ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）投げて、打って、走る―。大谷翔平の足元を支えているのは愛犬だ。今季もスパイクにはデコピンが描かれ、靴底にもその姿がある。使用されているイラストは、今年２月に発売された自身初の著書で採用されたもの。絵を手がけたファニー・リムさんは、スパイクにデザインされていたのは知らなかったといい、「私の絵がこう