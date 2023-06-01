歌手で俳優の木村拓哉が、ソロでは初となる海外ライブ含むツアー『TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint』を開催することが決定した。また今夏、レーベル移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』（読み：チェックポイント）を発売。同ツアーでは、日本3都市に加え、ソウル、台北を巡る全5都市9公演を予定している。【動画】木村拓哉、吉野家新メニュー“焼き牛”頬張り唸る新CMツアータイトルおよびアルバムタイト