俳優で歌手の新妻聖子と元宝塚歌劇団花組トップスターで現在は俳優、歌手として活動している蘭寿とむが、10月〜11月に東京・日生劇場、大阪・梅田芸術劇場メインホールで上演する、ミュージカル『101ダルメシアンズ』の主演クルエラ・ド・ヴィル役（Wキャスト）に決定した。【写真】心を揺らす冒険エンターテインメント！イギリス版の舞台写真本作は、これまでに、ミュージカル『マタ・ハリ』『フィスト・オブ・ノース・スター