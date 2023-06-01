8人組グループ・timeleszの松島聡が、29日午前10時から公開される『ピーチ・ジョン』（PEACH JOHN）のWeb動画「恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる」編に出演する。フルバージョンの公開に先駆け、午前4時にショートバージョンがブランド公式YouTubeチャンネルで解禁された。【動画】松島聡が出演する「恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる」動画では松島が、同日に発売する新作ルームウェアを着用