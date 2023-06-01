札幌・南警察署は2026年5月28日、器物損壊の疑いで札幌市南区に住む無職の男（52）を逮捕しました。男は28日午前2時ごろ、札幌市南区真駒内の自宅前の歩道上に植えられた街路樹1本を切断した疑いがもたれています。警察によると28日正午ごろ、目撃者から「50歳くらいの男性が街路樹をナタのような刃物で切り倒している」と通報が入り、事件を認知したということです。警察の調べに対して男は、「間違いありません」と容疑を認めて