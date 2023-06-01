北海道剣淵町の町道で2026年5月26日午後2時ごろ、付近の住民がクマのものとみられるフンを見つけ、住民の家族が役場などに連絡を入れました。警察は29日朝もパトロールするということです。また、稚内市西浜1丁目の道道では28日午後9時ごろ、車を運転していたドライバーが、西から東側に道路を横断する子グマ1頭を目撃しました。子グマの体長1メートルほどだということです。この場所では、1週間ほど前にもクマ