札幌・中央警察署は2026年5月28日、窃盗の疑いで自称・札幌市白石区に住む無職の女（23）を逮捕しました。女は28日午後5時ごろ、札幌市中央区大通にあるドラッグストアで、美容液1点（販売価格5940円）を盗んだ疑いがもたれています。警察によると、防犯カメラを見ていた店の従業員が怪しい動きをする女を発見し、美容液を隠しているところを確認したため110番通報をしたということです。女は警察の調べに対して「お金を払い忘れた