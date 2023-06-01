日高町厚賀町の国道235号で2026年5月28日、クマらしき動物が目撃されました。28日午後11時半ごろ、国道を走行していた車のドライバーがコンビニエンスストアの横を通った際、突然クマらしき動物が飛び出し道路を横切ったということです。警察によると動物は子グマほどの大きさで、海側へ逃げていったということです。警察によると日高町厚賀町でのクマの目撃情報はことし初だということです。