いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した罪で有罪判決を受けた広島東洋カープの羽月隆太郎元選手が「私を含め、6人が同じ人物から購入していた」と話しました。羽月元選手は去年12月、広島市中区の当時の自宅で、指定薬物のエトミデート、いわゆるゾンビたばこを使用し、今月15日、広島地裁で拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を受けました。裁判で、羽月元選手は「周囲に吸っているカープ選手もいた」と発言していました。羽月元選手