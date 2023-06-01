5月28日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、中東情勢によるナフサ不足の影響により、一部の自治体で指定ゴミ袋が品薄になっている件について取り上げた。 番組ではまず朝日新聞の記事を紹介。 中東情勢の影響により、石油由来製品の不足が懸念されるなか、自治体指定のゴミ袋が品薄になる地域が出ている。 主要メーカーは例年通りの供給量を維持しているが、買いだめ等により購入しにくくな