NY株式28日（NY時間14:11）（日本時間03:11） ダウ平均50605.56（-38.72-0.08%） ナスダック26915.85（+241.12+0.90%） CME日経平均先物65890（大証終比：+1330+2.02%） 欧州株式28日終値 英FT100 10425.96（-79.05-0.75%） 独DAX 25092.25（-85.55-0.34%） 仏CAC40 8188.87（-19.02-0.23%） 米国債利回り 2年債 4.021（-0.012） 10年債 4.451（-0.032） 30年債 4.983