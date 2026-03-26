全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ファビアン ルブル / サディオ ドゥンビア] 1 - 2 [マチェイ ボツェル / トーマス マハツ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第5日がフランス パリで行われ、男子ダブルス1回戦で、第11シードのファビアン ルブル / サディオ ドゥンビアとマチェイ ボツェ