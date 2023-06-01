◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月28日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。0―0の初回1死第1打席は、相手先発ウッズリチャードソンの前に空振り三振に倒れた。これで現時点で通算79三振は、リーグワーストタイ。一方で、20本塁打はリーグトップタイとなっている。「三振かホームランか」の背番号5が豪快さを貫い