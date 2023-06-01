アメリカ政府が建国250年を記念し、トランプ大統領の肖像をあしらった250ドル紙幣の発行の準備を進めていることがわかりました。ワシントン・ポストは28日、アメリカ財務省の幹部が担当部局に対して、トランプ大統領の肖像をあしらった250ドル紙幣のデザインを作成するよう指示していると報じました。トランプ氏自身も、自らの肖像が入った紙幣の発行に前向きな姿勢を示しているということです。アメリカでは存命中の人物を紙幣に