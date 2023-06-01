5月22日放送のライオンズナイターでは、ピックアップライオンズでベルーナドームの西武―オリックス7回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの平沢大河選手にインタビューした模様を放送した。バッティングの調子や心掛けていることについて訊いた。 ――バッティングの調子、体調はどう感じていらっしゃいますか？ 平沢「毎試合ヒット1本は打ちたいのですが、打てたり打てなかったりするの