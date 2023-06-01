きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル安が優勢となっており、ポンドドルは１．３４ドル台半ばまで買い戻されている。東京時間には一時１．３３ドル台まで下落していたが、本日の上昇で再び２００日線の水準を回復。一方、ポンド円もＮＹ時間に入って買い戻しが膨らみ、２１４円台を回復。目先は２１５円台を回復できるか注目される。 ただ、ポンドに弱気な見方は多い。英国の政治的不確実性が再浮上する中、ポンドの上値