全仏オープン 大会期間：2026年5月27日～2026年6月4日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ユキ バンブリ / アレクサンドラ パノワ] 2 - 0 [リュドミラ キチェノク / ダビト ペル] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第5日がフランス パリで行われ、混合ダブルス1回戦で、ユキ バンブリ / アレクサンドラ パノワとリュドミラ キチェノク / ダビト ペルが対戦し