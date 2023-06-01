ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍による大規模攻撃を受け、防空能力の不足を補うためアメリカに対して地対空ミサイル「パトリオット」の追加供与、生産ライセンスの供与を強く求めました。ゼレンスキー大統領は28日、訪問先のスウェーデンで会見し、スウェーデンから約25億ユーロ、日本円で4300億円規模の新たな支援を受けると明らかにしました。このうち約20億ドルは、防空強化に向けた戦闘機の導入などに充てるとしてい