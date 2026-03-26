ラクにはけて着回し力の高いスカートは、ワードローブにあると頼れる存在。とはいえ40・50代の女性にとっては、ラフに見えすぎない大人っぽさも意識したいところです。今回は、そんな気分に寄り添ってくれそうな【GU（ジーユー）】のアイテムを、スタッフさんのコーデとあわせてご紹介。しかも今なら990円に値下げ中で、2色買いしても2,000円以下という嬉しいプライス！ この機会を見逃さない