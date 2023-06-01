「ドジャース４−１ロッキーズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロッキーズ戦に「１番・投手兼指名打者」で先発し、６回を無安打１失点で５勝目（２敗）を挙げた。打者では一回に相手先発の菅野から９号ソロをマークした。今季４本目の先頭打者本塁打で、４打数１安打１打点。大谷がメジャーで日本人投手と先発で投げ合うのは初めて。４−１で勝ったドジャースは連勝を５に伸ばした。大谷の主な一