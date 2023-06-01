アメリカのベッセント財務長官は28日、「X」に投稿し、イランの航空会社に対して、着陸、給油、航空券の販売を禁止する意向を明らかにしました。トランプ政権は、交渉での譲歩を得るためイランに対する経済的圧力を強めていて、ベッセント長官は「交渉で満足のいく結果が得られた場合だけ、悪い流れを止めることができる」と強調しています。