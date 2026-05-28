キューサイは、新たなコラーゲンブランド「DAYLIS（デイリス）」を立ち上げ、第一弾商品として「DAYLIS Easy Collagen（デイリス イージー コラーゲン）」を5月28日から発売する。同商品は「毎日、考えずに続けられる」をコンセプトに、味、におい、溶けやすさを追求した。原材料は低分子コラーゲンのみのパウダータイプで、普段の飲み物や食事にいつでもサッと溶かすだけ、1日あたり90円の低価格を実現した、手軽に続けられる商品