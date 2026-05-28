タカラトミーは、手のひらサイズのペットロボット「マイクロペット」シリーズの第2弾として「マイクロペットGEN2（ジェンツー）」（4種）を、7月下旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。同商品は日本を含むアジア7地域で展開を予定している。「マイクロペットGEN2（ジェンツー）」は、「おしゃべり」「歌う」「ちょこち