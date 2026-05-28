やまやコミュニケーションズ（以下、やまや）は、夏季限定メニューとして6月1日から10月31日までの期間、一部店舗を除く「博多もつ鍋やまや」各店で「博多RED麻辣もつ炊き餃子」「旨辛もつ鍋」「冷やしごぼ天 五島うどん定食」の提供を開始する。近年、猛暑日の増加や夏の暑さの長期化によって、もつ鍋などの鍋料理は季節的に敬遠される傾向がある。一方で、辛さや刺激によって食欲をそそる“旨辛メニュー”は、夏場においても安定