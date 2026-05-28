ユニ・チャームは、大人用排泄ケアブランド「ライフリー」が掲げる“できるはふやせる、ひとつずつ”のスローガンのもと、AIを活用し一人ひとりに適した「ライフリー 紙パンツはき方診断」のサービスを開始した。同社が介護を行う人を対象に実施した調査では、「介護情報を集める際に苦労やストレスを感じる」と回答した人が73.1％に上ることが明らかになった。また、別居しながら介護を続ける人や、仕事と介護を両立する「ビジネ