「スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？」敷島製パン（Pasco）は、ロッテのロングセラーアイス「スイカバー」をイメージした新商品「スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？」を、6月1日から中部・関西・中国・四国・九州地区のスーパー・ドラッグストアで、1ヵ月限定で発売する。「スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？」は、今年で発売40周年を迎えるロッテの人気アイス「スイカバー」をイメージした、国産小