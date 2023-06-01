26日、愛知県春日井市の住宅で、84歳の女性が血を流して倒れているのが見つかった事件で、警察は56歳の次男を強盗殺人未遂の疑いで逮捕しました。 逮捕されたのは、住所・職業不詳の川口和彦容疑者（56）です。 警察によりますと、川口容疑者は26日、春日井市西本町の実家で、84歳の母親の頭を何らかで殴って殺害しようとし、現金約10万円を奪った疑いが持たれています。 母親は頭の骨を折るなどの大けがをしまし