◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月28日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は28日（日本時間29日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁｝で先発出場予定。現在20本塁打でリーグトップタイの背番号5は、3戦連発中。1901年以降の近代野球で新人による5月中の20本塁打は史上初の快挙となっている。「メジャー史上最強新人の道」へ。自身同2度目の4戦連発となる21号は飛び出すか。また25