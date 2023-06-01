アフリカのコンゴ民主共和国を中心に広がるエボラ出血熱への感染が疑われる人が1000人を超えるなか、WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は治安の悪化により医療支援が行き届いていないとして、紛争の停止を呼びかけました。WHOによりますと、コンゴ民主共和国を中心に広がるエボラ出血熱への感染が疑われる人は、26日時点で1077人に達し、うち246人が死亡しています。テドロス事務局長は28日、感染拡大の要因の一つとして、現地