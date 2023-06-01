29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1320円高の6万5880円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては1186.88円高。出来高は7396枚となっている。 TOPIX先物期近は3938ポイントと前日比44ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.99ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65880