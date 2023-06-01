米週間石油在庫統計（バレル・前週比）1：00 原油-332.7万（4億4169万） ガソリン-257.2万（2億1159万） 留出油 -210.7万（1億0080万） （クッシング地区） 原油-279.4万（2302万） ＊（）は在庫総量