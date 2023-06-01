NY株式28日（NY時間12:12）（日本時間01:12） ダウ平均50678.56（+34.28+0.07%） ナスダック26845.82（+171.09+0.64%） CME日経平均先物65645（大証終比：+1085+1.65%） 欧州株式28日GMT16:12 英FT100 10425.96（-79.05-0.75%） 独DAX 25092.25（-85.55-0.34%） 仏CAC40 8188.87（-19.02-0.23%） 米国債利回り 2年債 4.025（-0.008） 10年債 4.461（-0.022） 30年債 4