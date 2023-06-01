ＮＹ時間に入ってドルの戻り売りが強まる中、ユーロドルは１．１６ドル台半ばに買い戻されている。東京時間には１．１５ドル台に下落していた。一方、ユーロ円は買い戻しが膨らみ、１８５．６０円に上昇している。 本日はＥＣＢ議事要旨が公表されたが、アナリストは引き締め寄りの姿勢が確認されたと指摘している。議事要旨から、複数の理事が議題に上がっていれば利上げに反対しなかったという。それ以降、タ