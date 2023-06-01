長沙市内で家族と笑顔を見せる阿部葉菜子さん。（５月４日撮影、長沙＝新華社配信）【新華社長沙5月29日】中国湖南省長沙市を「第二の故郷」と呼ぶ日本人女性がいる。神奈川県川崎市出身の阿部葉菜子さん（41）は、長沙に定住し、日本語教師として働きながら2歳の娘を育てている。阿部さんは、交流アプリを通じて知り合った長沙出身の男性との縁をきっかけに、2018年に初めて長沙を訪れた。街にあふれる発展の活力に強く引き付