全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[マルティン ランダルセ] 3 - 2 [ビット コプリバ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第5日がフランス パリで行われ、男子シングルス2回戦で、マルティン ランダルセとビット コプリバが対戦した。 第1セットはビット コプリバが6-1で先取。第2セットもビット コプリ