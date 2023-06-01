◇ア・リーグホワイトソックス15―2ツインズ（2026年5月27日シカゴ）外角低めも苦にしない。13―1の7回。ホワイトソックスの村上はツインズの右腕アダムズの93・9マイル（約151・1キロ）直球を左中間席へ運んだ。3戦連発は今季3度目。ア・リーグ最多のアストロズ・アルバレスに並ぶ節目の20号に、開幕から55試合目で早くも到達した。「厳しい球だったが、しっかり捉えられた。凄くいい感覚だった」飛距離432フィート（