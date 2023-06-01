◇インターリーグブルージェイズ2―1マーリンズ（2026年5月27日トロント）忘れかけていた感触。待望の一発でブルージェイズ・岡本がチームに2カード連続勝ち越しとなる白星をもたらした。1―1の6回1死で外角のチェンジアップを逆らわずに逆方向へ。右中間のマーリンズのブルペンに飛び込む決勝11号ソロ。5日レイズ戦以来19試合、78打席ぶりの一発に「打てるに越したことはないし、打てて良かった。勝って良かったというの