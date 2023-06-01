◇ナ・リーグドジャース4―1ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で出場し、2登板連続の初回先頭弾＆6回1失点で5勝目を挙げた。6試合ぶりの先制9号で菅野撃ち。5四死球を与える制球難でも無安打に抑え、菅野に投げ勝った。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は3戦連発で20号に到達するなど、日本選手3人の同日アーチは通