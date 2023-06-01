◇ア・リーグホワイトソックス15―2ツインズ（2026年5月27日シカゴ）デビューから2試合連続安打と補殺で存在感を発揮していたホワイトソックスの西田は、8回の守備から途中出場した。25、26日に右翼を守ったがこの日はメジャーで初めて本職の二塁を守った。守備機会はなく、打席も回ってこなかった。村上は2学年下の西田について「チームの力になることは凄くいいこと。僕もチームを引っ張っていけるように頑張りたい